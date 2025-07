A distanza di tre mesi dalla sua nascita il Centro Commerciale Naturale di Riola Sardo, guidato dalla presidente Barbara Giusto e dalla vice Barbara Marise, che conta attualmente 37 fondatori tra attività commerciali, professionali e agricole, organizza il primo evento pubblico. È in programma domani, sabato 5 luglio: è dedicato allo sport e si svolgerà negli impianti sportivi del paese. Si comincia alle 17: i giovani allievi della scuola del motocross daranno una dimostrazione in una pista dedicata. Poi sarà la volta delle bici: gli allievi della Aironbike si esibiranno in varie prove cronometrate. Gli organizzatori del motoraduno della vernaccia presenteranno poi la loro moto ufficiale. Alle 18.30 il Comune di Riola inaugurerà il nuovo campo da tennis e volley. E poi musica e street food. Alle 21 ci sarà la premiazione degli sportivi meritevoli curata dall'associazione Attivamente. Per l’occasione sarà presente anche il cagliaritano Corrado Sorrentino, pluricampione di nuoto.

