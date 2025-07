Un doppio appuntamento con la musica questo fine settimana a Nurachi e Santa Giusta, firmato Mum Art Academy. Gli allievi della scuola di musica diretta dal pianista Andrea Scano si esibiranno nel saggio finale, proponendo al pubblico brani che spaziano dal classico al pop, dal jazz al rock. L’appuntamento a Nurachi è per domani sabato 5 luglio, al Centro sociale in via Santa Lucia, dalle 15 alle 19. Sul palco saliranno gli allievi del corso di canto diretto da Mirella Lutzu, sarà poi la volta di quelli del corso di chitarra seguiti da Francesco Caboni e di pianoforte, con i docenti Noemi Mulas e Andrea Scano. Spazio poi ai violinisti, con la docente Anna Floris, ai batteristi, con il docente Giovanni Alborghetti, e ai bassisti e contrabbassisti, con il docente Tancredi Emmi. L’appuntamento a Santa Giusta invece è per domenica 6 luglio, il secondo degli appuntamenti in programma, che si svolgerà nell’Open Space, n via Giovanni XXIII, sempre dalle 15 alle 19. Questa volta ad aprire il concerto saranno gli alunni del corso di canto diretto dal maestro Davide Cadelano. Spazio quindi ai chitarristi seguiti dal docente Andrea Cutri, agli allievi del corso di batteria di Giovanni Alborghetti ed a quelli di pianoforte di Andrea Scano. «Siamo felici di regalare alla popolazione di Nurachi e di Santa Giusta questo doppio evento musicale che è il frutto dell’impegno e della passione dei nostri allievi, sapientemente accompagnati dai docenti – ha spiegato Andrea Scano -. Aspettiamo tutti al nostro saggio per offrire un pomeriggio di musica e divertimento». L’ingresso è libero.

