Dopo anni di battaglie e proteste contro l'amministrazione comunale di San Vero Milis è stato installato un solarium dedicato alle persone con disabilità motoria. La nuova struttura si trova nella spiaggia Putzu Idu, da sempre le più frequentata.

Completamente gratuita e accessibile, è stata pensata per garantire a tutte e tutti il diritto di godere del mare in sicurezza e comfort.

«Il solarium è stato progettato per offrire uno spazio sicuro e riservato, dove le persone con difficoltà motorie possano rilassarsi e accedere alla spiaggia in modo agevole - spiega il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi - Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di inclusione e accessibilità che il Comune porta avanti con determinazione, con l’obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più accogliente e rispettoso delle esigenze di tutti i cittadini».

Chiunque volesse avere informazioni si può rivolgere al Comune o al chiosco dell’associazione Met che si è reso disponibile a gestire gratuitamente la struttura mettendo a disposizione anche 2 sedie Job. Il Comune ha dunque mantenuto le promesse. Lo scorso anno, a fine estate, durante una riunione con l'associazione Sardegna Accessibile, Tedeschi aveva promesso che per la stagione 2025 sarebbe intervenuto per permettere a tutti di godere della marina.

