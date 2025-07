A fuoco l’unità esterna di un impianto di climatizzazione sul balcone di un condominio in Via Piemonte a Oristano.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano con autopompa e autoscala. Sul balcone c’era anche una bombola di GPL da 15 kg, anch’essa coinvolta dalle fiamme.

L'incendio è stato spento, l’appartamento evacuato per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Limitati i danni alla struttura.

Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Oristano.

(Unioneonline)

