Via libera al piano da 700 mila euro per le strade di Oristano, ma il cantiere non sarà diffuso. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, concentrando gli interventi su appena tre vie e un tratto di una quarta: via Tempio, via Firenze, via Venezia e il tratto di via Cagliari compreso tra la rotatoria di piazza Manno e la stazione degli autobus.

I tecnici hanno individuato queste arterie come le più critiche, anche in continuità con gli interventi realizzati negli anni precedenti. Il progetto comprende il rifacimento dell’asfalto, il risanamento dei tratti più ammalorati, la sostituzione delle vecchie bocche di lupo con nuove caditoie per migliorare il deflusso delle acque piovane, il rifacimento di alcuni marciapiedi, la realizzazione di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Dei 700 mila euro finanziati dalla Regione, 550 mila saranno destinati ai lavori e 150 mila a Iva, sicurezza, incentivi tecnici e altre somme a disposizione. La spesa sarà suddivisa tra il bilancio 2026, con 500 mila euro, e quello del 2027, con i restanti 200 mila. Il cronoprogramma prevede una durata complessiva del cantiere di 98 giorni lavorativi: 56 in via Tempio, 15 in via Firenze e via Venezia e 12 nel tratto di via Cagliari.

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