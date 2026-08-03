Auto abbandonate in periferia. Carcasse di moto fra città e campagne: veri monumenti all’incuria e al degrado. La polizia locale di Oristano ha detto basta e nei giorni scorsi è scattata una maxi operazione che ha portato al sequestro e alla rimozione di ben 30 mezzi abbandonati.

L’intervento, coordinato dall’ufficio Viabilità e infortunistica della polizia locale in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, punta a restituire decoro e a tutelare l’ambiente da possibili fonti di inquinamento spesso sottovalutate. Perdite di oli, liquidi refrigeranti, acidi delle batterie possono rappresentare un serio pericolo per il suolo.

Scooter abbandonato (foto concessa)

I vigili urbani, guidati dal comandante Gianni Uras, hanno effettuato una serie di controlli accurati e, dopo aver accertato che i veicoli non avevano i requisiti necessari per poter sostare sulla, hanno fatto scattare la rimozione. I mezzi sono stati poi conferiti nei centri specializzati per lo smaltimento.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo e riqualificazione del territorio portata avanti dal Comune attraverso la collaborazione tra gli uffici della polizia locale e l’assessorato all’Ambiente. I controlli proseguono.

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