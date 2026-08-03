Auto abbandonate in periferia. Carcasse di moto fra città e campagne: veri monumenti all’incuria e al degrado. La polizia locale di Oristano ha detto basta e nei giorni scorsi è scattata una maxi operazione che ha portato al sequestro e alla rimozione di ben 30 mezzi abbandonati.

L’intervento, coordinato dall’ufficio Viabilità e infortunistica della polizia locale in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, punta a restituire decoro e a tutelare l’ambiente da possibili fonti di inquinamento spesso sottovalutate. Perdite di oli, liquidi refrigeranti, acidi delle batterie possono rappresentare un serio pericolo per il suolo.

Scooter abbandonato (foto concessa)
Scooter abbandonato (foto concessa)

Scooter abbandonato (foto concessa)

I vigili urbani, guidati dal comandante Gianni Uras, hanno effettuato una serie di controlli accurati e, dopo aver accertato che i veicoli non avevano i requisiti necessari per poter sostare sulla, hanno fatto scattare la rimozione. I mezzi sono stati poi conferiti nei centri specializzati per lo smaltimento.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo e riqualificazione del territorio portata avanti dal Comune attraverso la collaborazione tra gli uffici della polizia locale e l’assessorato all’Ambiente. I controlli proseguono.

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