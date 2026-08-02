Pauroso incidente stradale all'incrocio tra la Provinciale 11 e la ex SP10 tra Riola Sardo e Narbolia.

Un’auto che attraversava l'incrocio è entrata in collisione con un'altra vettura che procedeva in direzione Narbolia, ribaltandosi su un fianco.

A boro delle vetture coinvolte quattro donne: due sono uscite dall’abitacolo autonomamente, mentre la conducente dell'auto ribaltata è stata aiutata ad uscire dall'auto da alcuni passanti.

I Vigili del Fuoco di Oristano hanno invece liberato una signora rimasta incastrara all'interno dell'abitacolo dell'auto ribaltata, affidandola poi al personale sanitario per le cure.

Sul posto le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

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