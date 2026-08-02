Da lunedì 3 agosto l’ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica cambia sede: dall’attuale struttura di via Amsicora si sposta nella Casa della Comunità, in via Pischedda, all’interno dell’ospedale Mastino. Un trasferimento che rafforza il nuovo modello di sanità territoriale e amplia l’offerta dei servizi disponibili per i cittadini.

Il Sisp continuerà a garantire vaccinazioni per infanzia, adolescenza e adulti, certificazioni mediche per patenti e porto d’armi, attività di polizia mortuaria e servizio necroscopico. L’ambulatorio sarà operativo lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, con accesso esclusivamente su prenotazione via mail o telefono. Il servizio resta a disposizione degli abitanti dei Comuni della Planargia: Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes. La prima seduta vaccinale nella nuova sede è fissata per giovedì 6 agosto.

La direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina, sottolinea il valore del trasferimento: «Il collocamento dell’ambulatorio nella Casa della Comunità aggiunge un tassello fondamentale alla nuova sanità territoriale. Qui l’assistito viene accolto da equipe multidisciplinari, che collaborano nella presa in carico dei bisogni di cura e prevenzione. Stiamo arricchendo la struttura con ulteriori professionalità: operatori vaccinali, screening, salute mentale e neuropsichiatria infantile. Non più compartimenti stagni, ma un lavoro integrato che mette al centro la persona».

La Casa della Comunità si arricchisce anche di un servizio inedito: dal martedì 18 agosto sarà operativo il primo ambulatorio straordinario di pediatria della Sardegna, pensato per garantire assistenza ai bambini della Planargia rimasti privi del pediatra di libera scelta.

Il pediatra visiterà ogni martedì dalle 8.30 alle 13.30, su appuntamento (prenotazioni dal 10 agosto). Priorità ai bambini 0-3 anni, che necessitano di controlli più frequenti.

«Questo ambulatorio nasce per rispondere alla carenza di pediatri di libera scelta» spiega Cattina. «Grazie alla disponibilità del dottor Innocenzo Puddu, offriremo visite, bilanci di salute, controlli di crescita, prescrizioni ed esami, gratuitamente, come un normale pediatra di base. È un servizio che arricchisce la Casa della Comunità e risponde ai bisogni reali delle famiglie».

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