Il Comune di Mogorella ha aperto i termini per i contributi ordinari a favore delle associazioni sportive che operano nel territorio comunale, per l’anno 2026.

Ammesse le associazioni senza scopo di lucro che hanno sede o operano a Mogorella e fanno attività nel settore delle iniziative sportive, ricreative e del tempo libero.

Tra i requisiti, dovrà esserci l’iscrizione agli albi o registri regionali o nazionali di settore, avere la sede sociale e svolgere l'attività sul territorio comunale e avere iscritti che praticano regolare attività di sportiva, organizzano tornei o manifestazioni locali, svolgono regolare attività agonistica partecipando a campionati o manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

La somma che l’amministrazione comunale ha deciso di destinare al bando è di 4mila euro. Le associazioni sportive potranno presentare istanza entro il 31 agosto.

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