La spiaggia dell’Isola Rossa, nel Comune di Trinità d’Agultu, ospiterà anche quest’anno il campionato italiano di surf della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Il Marinedda Bay Open - Campionato Assoluto Shortboard 2026 dedicato alla disciplina olimpica dello shortboard maschile e femminile è programmato in autunno con una finestra meteo dal 15 settembre al 15 novembre.

La nuova stagione di surf agonistico sulla Costa Rossa segna anche il numero 22: è quello delle edizioni svolte del Marinedda Bay Open, il contest più longevo d’Italia. La gara, rganizzata dall’associazione sportiva Marinedda Bay, incoronerà quindi ancora una volta i nuovi campioni italiani.

Nel frattempo ci sarà anche uno spettacolo di apertura. Nel segno del cambiamento e dell’innovazione, quest’anno l’associazione sportiva Marineddabay ha messo a punto una gara con un nuovo format che punta dritto all’inclusione. Il Wave Party, evento collaterale e parte del programma di animazione sportiva estiva, unirà in acqua grandi e piccoli, uomini e donne, e soprattutto surfisti di diversi livelli.

Al Wave Party saranno ammesse categorie junior e open con tutti i tipi di tavola (shortboard, longboard e softboard), con heat organizzate in base alle condizioni del mare. Durante la “festa delle onde” si potrà prendere parte anche a una lezione gratuita di surf, a numero chiuso. Il waiting period per il Wave Party aprirà il 15 agosto e si concluderà il 15 settembre.

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