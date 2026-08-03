Vacanze in Sardegna per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes, considerato uno dei talenti più promettenti della Formula 1, è stato avvistato nella serata di ieri a Casa Fiori Chiari, nel cuore di Porto Cervo.

Al termine della cena, Antonelli ha posato per alcune foto insieme allo chef Massimiliano Marfé e a Jordan Rocca, amministratore delegato di LMDV Hospitality.

Classe 2006, il bolognese Andrea Kimi Antonelli è uno dei volti più interessanti del motorsport internazionale. Dopo una straordinaria carriera nelle categorie giovanili, è approdato in Formula 1 con la Mercedes, raccogliendo l'eredità di Lewis Hamilton e confermandosi tra i protagonisti della nuova generazione di piloti.

La sua presenza in Costa Smeralda si aggiunge a quella di numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che, anche quest'estate, hanno scelto il nord-est della Sardegna per concedersi qualche giorno di relax.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata