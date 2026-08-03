Nell’ambito della rassegna teatrale di EstaTEatro, il 5 agosto, a Bauladu, in piazza Emilio Lussu, la compagnia teatrale Barbariciridicoli, con La Wanda Gastrica porterà in scena lo spettacolo “Mina, l'arte di una fuoriclasse”. Una serata dedicata a un mito assoluto della canzone italiana.

A guidare il viaggio è Diego Claudio, autore e attore in scena nei panni della travolgente drag queen La Wanda Gastrica, nome d'arte nato nel 1997 in omaggio alla Wandissima Osiris. L'artista costruisce un racconto interattivo che ripercorre due decenni straordinari, dal 1958 al 1978: dagli esordi di una giovanissima Mina fino a quell'ultimo, leggendario concerto del '78, prima del celebre ritiro dalle scene.

Il racconto procede per frammenti preziosi: aneddoti poco conosciuti, note biografiche, ritagli di giornale d'epoca e brani originali, tutto filtrato dall'ironia inesauribile e dalla verve di un'interprete capace di trasformare la memoria in spettacolo. Ne esce il ritratto vivido di una donna che ha rivoluzionato la musica italiana, raccontata con affetto, leggerezza e una buona dose di risate. Una serata sotto le stelle per cantare, sorridere e lasciarsi incantare dalla storia di una voce irripetibile.

Dopo lo spettacolo si terrà "Gli artisti si raccontano", l'incontro dell’artista e della compagnia con il pubblico. L'ingresso è gratuito, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Bauladu, dell'assessorato della Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

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