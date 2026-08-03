Gonnosnò, sabato 8 agosto la "Cena sotto le Stelle in piazza"A partire dalle 21, nella piazza dell’anfiteatro del paese, la cena aperta alla comunità
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Grande attesa, a Gonnosnò, per la “Cena sotto le Stelle in piazza”, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune. Sabato 8 agosto, a partire dalle 21, nella piazza dell’anfiteatro del paese, la cena aperta alla comunità.
Un’occasione all’insegna della socializzazione e della convivialità, davanti alla tavola imbandita. Il menu proposto prevede antipasti, un primo, due secondi (di carne e pesce), pane, bibite, acqua, vino, frutta e dolce.
Per partecipare alla cena è prevista una quota di partecipazione (25 euro a persona, 15 euro i bambini dai 4 ai 12 anni). Nel corso della serata è previsto anche l’intrattenimento con ballo sardo, balli di gruppo e karaoke.