È tempo di bilancio del progetto Borghi del PNRR a Seneghe. L’amministrazione comunale presenterà i risultati ottenuti nella giornata di mercoledì 5 agosto. Un Open Day dove la sindaca Albina Mereu e i professionisti coinvolti nel progetto, finanziato con 1 milione e 600mila euro dalla UE, illustreranno l’impatto che le azioni progettuali hanno avuto nel paese, nella comunità, nel tessuto sociale e culturale.

Per l’occasione sarà inaugurata la Casa della Cultura, nello storico palazzotto “Casa Pili”, il nuovo presidio culturale dove si incontrano e si intrecciano l'importante collezione archeologica, la cultura contadina e domestica, la cultura immateriale del canto polivocale, il ballo e la poesia, anime della comunità.

Le altre strutture che hanno beneficiato dei finanziamenti PNRR: European Youth Center divenuto il centro propulsore di sviluppo del territorio e incubatore di innovativi progetti culturali, di giovani risorse con corsi di formazione interattivi e performanti. Quindi la Casa Aragonese con la ristrutturazione dei giardini che saranno spazio di lettura e riflessione, di confronto e dialogo tra le tante anime sociali e culturali seneghesi e forestiere.

Immancabile il canto e la musica. La giornata sarà impreziosita dallo storico canto a Cuntrattu, patrimonio culturale seneghese, con due formazioni: Su Cuntrattu de Antoni Maria Cubadda e Su Cuntrattu seneghesu di Giorgio Mancosu. La fisarmonica di Giuseppe Pintus Giuseppe Pintus accompagnerà i salmi nella nuova Casa della Cultura.

Il concerto inaugurale per i giardini della Casa Aragonese, alle 20 con la Stranaband: Pietro Crobe, Dario Lotta e Neil Lotta. Gran finale con Beppe Dettori band nel concerto Animas Radici e Futuro 2026 nella suggestiva piazza Santa Maria.

© Riproduzione riservata