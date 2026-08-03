Genitori e figli insieme in biblioteca. Con una determinazione del settore Plus (n. 73 del 28 luglio 2026 pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), l'Unione dei Comuni del Guilcier ha ufficializzato l'adesione all'edizione 2026 del progetto "Famiglia che legge", ideato e promosso dall'Associazione Culturale Lughené.

L'iniziativa, finanziata con uno stanziamento di 3 mila euro, punta a promuovere la lettura in famiglia sin dalla prima infanzia e si inserisce nell’ambito degli eventi inaugurali per l'apertura del “Centro per le famiglie.” Il progetto prevede una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere attivamente i più piccoli e i loro genitori, attraverso la promozione della lettura e momenti di socialità.

Previsti 4 laboratori dedicati alla condivisione dei libri: "Merenda con mamma in Biblioteca" e "Merenda con papà in Biblioteca" (4 in totale, ognuno della durata di un'ora e mezza).

Spazio anche all'allestimento per la durata di tre giorni della mostra tematica "L'arte di raccontare con le immagini", arricchita da laboratori creativi. Infine la distribuzione di testi illustrati e selezionati in base all'età, destinati direttamente ai bambini coinvolti nel progetto.

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