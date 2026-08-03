Avrebbe usato la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine per farsi consegnare gioielli in oro del valore di 25mila euro. Una donna, residente nel Lazio, è stata arrestata dai carabinieri per estorsione aggravata. 

La donna ha agito nel Nuorese, le vittime sono due anziane. L'attività investigativa dei militari di Ghilarza, assieme ai colleghi di Oristano, Siniscola e Olbia, ha preso avvio a seguito della segnalazione di un episodio che si è verificato a Torpè: un'anziana donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente ispettore di polizia che le aveva falsamente prospettato l'arresto della nipote in quanto responsabile di un grave incidente stradale.

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Facendo leva sullo stato di forte apprensione dell’anziana, il finto ispettore l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in oro a un appartenente alle forze dell'ordine che si sarebbe presentato a casa

I veri carabinieri sono riusciti a individuare l’autrice della messinscena: l’hanno trovata in possesso di una busta contenente numerosi gioielli in oro appena sottratti all'anziana di Torpè. La donna era in possesso di un falso tesserino della polizia e di altri gioielli riconducibili a un altro episodio.

(Unioneonline/A.D)

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