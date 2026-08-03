Avrebbe usato la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine per farsi consegnare gioielli in oro del valore di 25mila euro. Una donna, residente nel Lazio, è stata arrestata dai carabinieri per estorsione aggravata.

La donna ha agito nel Nuorese, le vittime sono due anziane. L'attività investigativa dei militari di Ghilarza, assieme ai colleghi di Oristano, Siniscola e Olbia, ha preso avvio a seguito della segnalazione di un episodio che si è verificato a Torpè: un'anziana donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente ispettore di polizia che le aveva falsamente prospettato l'arresto della nipote in quanto responsabile di un grave incidente stradale.

Facendo leva sullo stato di forte apprensione dell’anziana, il finto ispettore l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in oro a un appartenente alle forze dell'ordine che si sarebbe presentato a casa.

I veri carabinieri sono riusciti a individuare l’autrice della messinscena: l’hanno trovata in possesso di una busta contenente numerosi gioielli in oro appena sottratti all'anziana di Torpè. La donna era in possesso di un falso tesserino della polizia e di altri gioielli riconducibili a un altro episodio.

(Unioneonline/A.D)

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