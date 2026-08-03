Grande attesa, a Mogorella, per le giornate di festa in onore di San Lorenzo Martire. Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 agosto, nella piccola comunità le celebrazione religiose e civili, organizzate dal Comitato della Festa del 2026, in collaborazione con Comune e Pro loco.

Il programma di appuntamenti prenderà il via sabato 8, alle 22, con “Risate Sonore”, in compagnia di Alessandro Pili e Benito Urgu. Domenica 9, organizzata dalla Pro loco, la terza rassegna del Folklore che vedrà protagonisti gli organettisti provenienti da tutta la Sardegna.

Apertura e chiusura di serata degli artisti locali Romolo Zucca, Edoardo Piras e Alessandro Scanu (quest’ultimo alla fisarmonica). Lunedì 10, giorno di San Lorenzo, alle 9.30 inizieranno i festeggiamenti religiosi con la processione per le vie del paese. A seguire la Santa Messa. Alle 11 previsto “Su Ballu e’ pratza ‘e cresia” e un rinfresco per la popolazione. Dalle 16, invece, intrattenimento per i bambini; alle 18 la gara di “Tiro alla fionda” e “Indovina il peso del prosciutto”. Alle 22.30, chiude il concerto del gruppo etnico “Novosonos”.

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