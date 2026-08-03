Tensione nella notte a Nughedu Santa Vittoria, dove un incendio ha aggredito la vegetazione e si è avvicinato pericolosamente alle case del paese.

Intorno all’una meno un quarto, la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un rogo divampato in via Mazzini. Vista la vicinanza delle fiamme alle abitazioni, la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sul posto sono state inviate una squadra proveniente dalla sede di Abbasanta e un'autobotte di supporto dalla sede centrale.

Grazie all'intervento coordinato dei vigili del fuoco e della compagnia dei barracelli, il fuoco è stato bloccato prima che potesse raggiungere gli edifici all'ingresso del centro abitato.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state affiancate dalla presenza delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità.

(Unioneonline/En.ne.)

© Riproduzione riservata