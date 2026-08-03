La Madonna Maria della Neve a Cuglieri è più che la santa patrona del paese, è profondo senso di appartenenza alla comunità religiosa, un patrimonio sociale e culturale che tiene uniti fedeli di tutte le età e mantiene vivi i legami con il territorio. La Santa patrona, incoronata nel 1893 dal vescovo di Bosa Eugenio Cano su decreto di Papa Leone XIII, sarà festeggiata con tutti gli onori, per una settimana intensa di devozione popolare.

Cerimonie religiose: fino a domani martedì 4 il triduo e il vespro. Mercoledì 5 su die de sa Festa: santa messa in Basilica alle 11 concelebrata da Monsignor Mauro Morfino, vescovo di Alghero-Bosa con l’arciprete Don Mario Piras. Mercoledì 6 la santa messa, poi la novena e benedizione.

Venerdì 7 “su die de su monte”: la processione al mattino dei fedeli accompagnerà la statua della Vergine sul carro a buoi al santuario montano della Madonnina, dove alle 11 si terrà la sacra messa. In serata rientro in Basilica per la benedizione, con il corteo delle confraternite, Carabinieri, cavalieri di Cuglieri, e i gruppi Ampsicora e Gurulis Nova in abito tradizionale. Alle 21 la benedizione eucaristica all’arrivo in Basilica.

Festeggiamenti civili:

Martedì 4 alle 20 cena sociale in piazza Fra Paolo Perria, seguirà spettacolo musicale con il gruppo Fantasias de ballos.

Mercoledì 5 lo storico spettacolo pirotecnico della ditta Oliva di Pabillonis, inizio alle 22. Seguirà il concerto Time out-Tribute 883, a seguire Dj set con Le Donatella. Giovedì 6 alle 21.30 l’appassionante gara poetica con i poeti Diego Porcu e Nicola Farina, con accompagnamento del coro Sos Cantores di Cuglieri, in piazza Perria. Venerdì 7 gran finale con la spettacolare "cascata" di fuochi d’artificio nel sagrato della Basilica.

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