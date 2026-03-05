Dopo quarantotto ore di silenzio arriva la replica. Carmen Murru interviene pubblicamente dopo l’esclusione dalla Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna e la nomina, al suo posto, di Giulia Murgia, sempre in quota Udc.

«Con profondo rammarico ho appreso, nella giornata di martedì, della decisione del sindaco Massimiliano Sanna di non confermarmi l’incarico di assessore ai Servizi Sociali - scrive Murru in una nota - Una decisione che mi è stata notificata senza alcuna motivazione politica o amministrativa, senza un confronto preventivo, senza una spiegazione che potesse chiarire le ragioni di una scelta tanto improvvisa quanto grave».

L’ex assessora rivendica il lavoro svolto durante il mandato: «In questi anni ho svolto il mio incarico con dedizione, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità». E ancora: «Ho lavorato con determinazione per portare a termine ogni punto del programma assegnatomi, raggiungendo e completando gli obiettivi con oltre un anno di anticipo rispetto alle previsioni».

La decisione del sindaco appare, secondo Murru «non solo priva di giustificazione, ma anche irrispettosa del lavoro svolto e della fiducia che tanti cittadini mi hanno dimostrato». Nel suo intervento richiama anche le tensioni politiche delle ultime settimane, dopo il rimprovero pubblico ricevuto dal suo stesso partito per la partecipazione a un incontro con l’eurodeputato Roberto Vannacci: «Lunedì è arrivata la revoca del mio incarico. Una coincidenza che merita una riflessione seria».

Murru si rivolge quindi direttamente all’Udc, di cui è coordinatrice cittadina, chiedendo una presa di posizione: «Intende il partito prendere una posizione chiara su quanto accaduto? Oppure sceglierà, per la seconda volta in poche settimane, di schierarsi contro?». In chiusura ribadisce la volontà di «svolgere il mio impegno politico con la stessa determinazione e con lo stesso amore per la mia città».

