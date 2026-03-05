Palmas Arborea, cercasi volontari per il Servizio Civile UniversaleLe domande possono essere presentate entro il prossimo 8 aprile
A fine febbraio, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2026 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Tra i progetti presenti anche quello del Comune di Palmas Arborea, che prevede la selezione di 4 volontari (uno per i volontari con ISEE inferiore ai 15mila euro).
Il progetto impegnerà i ragazzi per 12 mesi e 25 ore settimanali, da svolgere in presenza. Gli interessati potranno presentare le domande esclusivamente attraverso le piattaforma dedicate alle Domande On Line, entro l’8 aprile prossimo. Tra i requisiti occorre aver compiuto i 18 anni e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Obiettivo del progetto che coinvolgerà il Comune di Palmas Arborea sarà quello di rafforzare l’efficacia dei servizi di informazione e orientamento rivolti ai cittadini (supporto utenti nell’accesso ai servizi digitali, Informagiovani e Promozione dei Servizi).