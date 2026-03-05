Si parlerà di semplificazione, investimenti e innovazione. Ma sul tavolo verranno presentate anche le nuove idee per l'agricoltura. Lunedì 9 marzo a Cabras si riunirà l’Assemblea regionale di Confagricoltura Sardegna. L'appuntamento è nella sala della Cantina Contini in via Genova 48, a partire dalle 11.

A dare il via ai lavori dell’iniziativa aperta al pubblico sarà il componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, Paolo Mele, a cui seguirà il direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, con una relazione introduttiva. Interverranno poi il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Antonio Solinas, e il presidente della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, Alessandro Solinas.

Un approfondimento sulla situazione attuale e sul futuro che attende il comparto agricolo isolano si avrà con il dialogo, moderato dal vicedirettore regionale di Confagricoltura Banne Sio, tra il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, e l’assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Francesco Agus. Considerata la presenza dell'esponente della Giunta Todde, per gli agricoltori della provincia e non solo che saranno presenti all'assemblea generale sarà anche l'occasione per porre alcune domande e richieste.

E magari denuciare ancora una volta la situazione attuale dei campi, dopo un mese e mezzo di maltempo. Piogge e forte vento che hanno danneggiato tantissime culture del periodo che ora dovevano essere esposte nei banchi dei mercati di tutta l'Isola e non solo. Molte invece sono finite in discarica.

© Riproduzione riservata