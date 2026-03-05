Qualche settimana fa aveva parlato di lavori in corso, ora invece c'è l'ufficialità. Antonello Figus si presenterà alle prossime elezioni comunali di Santa Giusta come candidato sindaco. Anche nel paese lagunare, in primavera, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. La decisione è stata presa pochi giorni fa durante una riunione.

All'unanimità tutti i componenti del gruppo che formeranno la lista hanno scelto Figus, attualmente consigliere comunale di minoranza e, per due mandati, sindaco, esattamente dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020.

«Mi piacerebbe portare avanti anche tutti i progetti che nell'ultimo mandato non sono decollati - ha dichiarato - a giorni, intanto, sveleremo il nome della lista, il simbolo e anche i candidati». Qualche anticipazione però Figus la dà: «Ci saranno con me anche alcuni attuali consiglieri come Gabriella Caria e Raimondo Cadoni».

Sulle altre liste invece ancora nessuna ufficialità. L'attuale sindaco Andrea Casu non ha ancora comunicato se sarà lui a presentarsi come candidato sindaco del suo gruppo attuale presente in Comune. Non c'è ancora certezza nemmeno su Salvatore Melis, professore di professione, che è stato assessore alla Cultura, allo Sport e ai Lavori Pubblici diversi anni fa, quando i sindaci erano prima Tino Melis e poi Angelo Pinna.

