La discussione politica a Suni si anima in vista delle prossime elezioni comunali, ma il capogruppo di minoranza Emanuele Ruggiu invita alla prudenza e alla coesione. «Ho appreso – afferma- che potrebbero profilarsi due liste contrapposte. Una dinamica legittima, ma che in un paese di poco meno di mille abitanti rischia di produrre più divisioni che benefici. Suni è una comunità piccola – osserva- dove tutti condividono problemi e speranze. In contesti come il nostro, le divisioni possono indebolire il tessuto sociale».

Da qui l’appello a lavorare per una lista unitaria, capace di raccogliere sensibilità diverse ma orientate allo stesso obiettivo del bene del paese. «Non dovrebbero prevalere logiche di appartenenza a schieramenti nazionali o regionali. Le dinamiche dei partiti hanno senso altrove, non nella gestione quotidiana di un piccolo comune». Ruggiu richiama la necessità di collaborare, mettere insieme competenze e buona volontà, evitando contrapposizioni sterili.

«Invito tutte le persone che hanno a cuore il futuro di Suni a costruire un percorso condiviso, fondato sull’unità e sul dialogo. L’unità - precisa - non significa rinunciare alle proprie idee, ma metterle al servizio della comunità con spirito costruttivo. Il paese ha bisogno soprattutto di questo -conclude Ruggiu - auspicando che la prossima tornata elettorale possa diventare un’occasione per rafforzare, e non dividere, la comunità».

