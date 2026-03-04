Un aiuto in più per i barracelli a Paulilatino. Tempo addietro il Comune aveva infatti partecipato ad un bando della Regione per acquistare attrezzatture e mezzi specifici per le Compagnie barracellari e Paulilatino è stato tra i centri finanziati. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha deliberato di concedere in comodato d'uso gratuito ai barracelli un Pick up corredato da attrezzatura per le necessità operative, un drone da utilizzare in ausilio all’ordinario servizio di pattugliamento e sorveglianza a prevenzione degli incendi. Ed ancora una vasca idonea al rifornimento degli elicotteri adibiti al servizio antincendio e la fornitura di materiale vario necessario al montaggio e funzionamento della stessa, una torre faro e un generatore capace di illuminare una vasta zona nel caso in cui fosse necessario avere una visuale chiara e sicura nelle ore notturne, in caso di incendi. Tra le forniture anche un compressore, un fuoristrada 4x4 corredato da lampeggianti completi di sirena e altoparlante, 14 divise e 50 calzature per l’attività di vigilanza e controllo del vasto territorio comunale. Tutte le spese derivanti dalla gestione delle attrezzature e degli automezzi dovranno essere a carico della Compagnia Barracellare di Paulilatino, che dovrà provvedere a ogni forma di manutenzione tale da garantire costantemente la piena efficienza degli stessi. Complessivamente la Regione per l’acquisto di mezzi e attrezzature aveva concesso 121 mila euro.

