Tragedia in un’abitazione a Ghilarza. Questa mattina si è verificata un’esplosione, sembra originatasi da una stufa a gas, e il bilancio è di due morti.

Si tratta dei coniugi Luciano Pinna di 80 anni e della moglie Antonia, che oggi avrebbe spento 73 candeline. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato raggiunto dalle fiamme ed è morto bruciato.

Il dramma è successo in via XVI marzo, vicino alla scuola materna e nelle vicinanze del campo sportivo. A dare l’allarme è stato il figlio Adriano, giunto sul posto.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. All’arrivo dei soccorsi sembra che l’uomo fosse già morto, mentre per la moglie è arrivato l'elicottero ma non c'è stato nulla da fare.

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata