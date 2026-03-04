Buche e voragini enormi lungo la provinciale che collega Abbasanta e Santu Lussurgiu. Una situazione altamente pericolosa e ora a puntare il dito contro chi non lo mette in sicurezza è il primo cittadino di Boroneddu Angelo Mele. Sabato mattina percorrendola, di rientro dal borgo campestre di Sant’Agostino alla volta di Abbasanta, all’altezza di Tanca Regia è finito in una voragine, spaccando il cerchio, lesionando il parafango e squarciando la gomma della sua Mercedes.

E non è escluso che ci siano anche altri danni. “Stanno aspettando che ci scappi il morto?”, domanda Mele. E subito incalza: “Quella strada versa in condizioni vergognose, è pericolosissima. Ci sono buche profonde oltre venti centimetri, chi la percorrere soprattutto di notte o chi non la conosce corre gravi rischi perla propria incolumità”.

Mele che ha chiesto l’intervento dei carabinieri sul posto per verbalizzare l’accaduto. Quindi prosegue: “Il commissario della Provincia Ghisu ha fatto tantissime cose in poco tempo, m me la prendo invece con l’attuale Amministrazione provinciale: questa è una questione di sicurezza che va presa in carico subito. Anche l’Amministrazione comunale di Abbasanta la vedo distratta: perché non sollecita la messa in sicurezza? Se si fosse trattato del mio Comune avrei portato la gente in piazza a protestare. Si pagano le tasse di circolazione e non si può avere una strada in queste condizioni”.

© Riproduzione riservata