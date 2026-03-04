C’è anche Sorradile tra i Comuni che a seguito del maltempo delle scorse settimane hanno dichiarato lo stato di calamità naturale. Contestualmente la Giunta Loi chiede alla Regione concessione di aiuti economici sia per i danni subiti dal Comune che per gli allevatori e gli agricoltori. “Sul territorio del comune di Sorradile, a causa delle piogge persistenti, protrattesi per tutto gennaio ed i primi quindici giorni di febbraio 2026, si sono verificati straripamenti di torrenti e rigagnoli con conseguenti allagamenti di terreni e danneggiamenti delle strade rurali con importanti smottamenti che hanno costretto alla chiusura del transito veicolare”, si legge nella delibera dell’esecutivo . Il 14 febbraio il forte vento ha causato inoltre come in altri centri la caduta di divergersi alberi. “Le precipitazioni piovose, in località “Baraccono” hanno creato uno grosso smottamento sulla strada di circa 30 metri, con una frana di alcune centinaia di mc di terra e pietre. Il 15 febbraio sono intervenuti i Vigili del fuoco ed è stata interrotta la circolazione veicolare del tratto di strada interessato dalla frana, in quanto non idoneo al transito”, chiariscono dalla Giunta. Per mettere in sicurezza la strada in località “Chenale –Baraccono - Santu Cristos e riaprirla occorrono 80 mila euro. Danni anche ai pascoli e alle colture.

