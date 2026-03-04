Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di un immobile di pregio all’interno del centro storico. L’obiettivo è destinare l’edificio a punto di riferimento culturale e museale o di altra pubblica utilità.

Tra i requisiti richiesti, l’immobile dovrà essere ubicato all’interno del centro storico, realizzato prevalentemente in pietra, avere un cortile interno, la costruzione deve essere di un periodo precedente al 1975, con una superficie utile coperta di almeno 70 metri quadrati.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al Comune entro il 13 marzo. La presentazione, attraverso la modulistica presente presso gli uffici comunali o nel sito istituzionale dell’ente, potrà essere effettuata via PEC (comune.siamanna.or@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo.

«L’intento – commenta il sindaco Franco Vellio Melas - è recuperare un edificio, ove possibile, e destinarlo a centro museale della transumanza, in sinergia con una serie di interventi già programmati e finanziati dai fondi regionali. Questi interventi mirano al recupero dei vecchi ovili e dei sentieri un tempo percorsi dai pastori dai paesi del Gennargentu fino al Campidano per il trasferimento del bestiame, valorizzando così il patrimonio culturale e rurale della nostra comunità».

© Riproduzione riservata