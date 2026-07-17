Un principio di incendio è stato prontamente domato grazie al tempestivo intervento di

un'operatrice della Sis, la ditta che ha in concessione il servizio pubblico di gestione dei parcheggi sul litorale, evitando che la situazione potesse aggravarsi.

L'episodio si è verificato nell'area destinata ai parcheggi costieri di Mari Ermi in cui, a causa di uno sversamento di olio bollente fuoriuscito dal motore di un veicolo e delle elevate temperature esterne, sono partite rapidamente le fiamme che avrebbero potuto propagarsi rapidamente con conseguenze ben più gravi. L'intervento è stato possibile grazie alla dotazione di estintori prevista dal bando di concessione dei parcheggi costieri, in linea con le direttive delle ordinanze sindacali relative alle prescrizioni comunali antincendio e alla regolamentazione delle aree di sosta e della viabilità di emergenza sulla costa. Con il servizio dei parcheggi costieri è prevista per ogni area di sosta la dotazione degli estintori e dei defibrillatori, con un servizio pubblico che estende la sua funzione alla sicurezza e alla gestione delle emergenze.

«Desidero esprimere un ringraziamento al gestore del servizio dei parcheggi costieri e in particolare all'operatore che, con grande spirito di prontezza, è immediatamente intervenuta spegnendo il principio di incendio - commenta il sindaco Andrea Abis - Le condizioni climatiche di questi giorni impongono la massima attenzione e un episodio come questo dimostra quanto sia importante l’impostazione che abbiamo dato al litorale per una corretta gestione di un'area che accoglie migliaia di persone e di altrettanti autoveicoli. Quanto accaduto conferma il valore di un servizio pubblico integrato che non si limita alla gestione della sosta, ma contribuisce concretamente alla tutela della sicurezza del litorale, dell'ambiente e dei cittadini secondo le regole della prevenzione dei rischi della protezione civile».

A seguito dell'intervento, l'estintore utilizzato è stato immediatamente sostituito e, in considerazione delle temperature elevatissime di questa estate, è stato disposto il potenziamento delle misure di prevenzione con l'incremento del numero di estintori messi a disposizione. L'amministrazione comunale rinnova l'invito a cittadini e visitatori a mantenere comportamenti responsabili, evitando qualsiasi azione che possa favorire l'innesco di incendi e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo agli operatori presenti o ai numeri di emergenza.

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