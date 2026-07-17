La mobilità cittadina torna al centro della politica. Lunedì la maggioranza si ritroverà per affrontare due dossier destinati a ridisegnare il centro storico: il via libera definitivo alla Zona a traffico limitato e il futuro della gestione dei parcheggi a pagamento. Un vertice inizialmente previsto per la scorsa settimana e rinviato per l’assenza del Partito Sardo d’Azione.

«Le delibere Ztl e servizio parcheggi sono pronte, è stato chiesto dai partiti un incontro di maggioranza e sto aspettando la decisione», spiega l’assessore alla Viabilità Paolo Angioi.

La Ztl era già stata condivisa dalla coalizione nel vertice del 12 maggio, quando erano stati confermati il perimetro, i varchi elettronici e gli orari della sperimentazione: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 7.30 e nel fine settimana dalle 13.30 del sabato alle 7.30 del lunedì, con tre mesi di tolleranza per consentire ai cittadini di familiarizzare con il nuovo sistema.

A giugno il comandante della Polizia locale Gianni Uras aveva chiarito che eventuali modifiche

avrebbero richiesto di «modificare anche il regolamento e le delibere». Quel passaggio risulta ormai superato. Ora il nodo è esclusivamente politico.

L’altro tema riguarda i parcheggi a pagamento. «Aspettiamo il tavolo. La mia proposta è per la concessione esterna», aggiunge Angioi, confermando una linea diversa rispetto all’ipotesi, valutata nei mesi scorsi, di affidare il servizio alla società in house Oristano Servizi. Dal vertice di lunedì potrebbero arrivare le decisioni definitive su entrambi i dossier.

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