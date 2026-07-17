È da tre anni che sta aspettando di ricevere gli atti, ecco perché ora ha deciso di diffidare il Comune di Cabras. Il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca sostiene che, a oltre due anni dalla presentazione di un'istanza di accesso agli atti, l'amministrazione del Comune di Cabras non ha ancora fornito alcun riscontro alla richiesta presentata il 20 novembre 2023 relativa all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della cosiddetta "spiaggetta" sul lungo stagno. «Sono trascorsi oltre due anni senza che il Comune abbia ritenuto di rispondere a una richiesta avanzata da un consigliere comunale nell’esercizio delle proprie funzioni - si legge in una nota firmata da Manca - È una situazione grave e inaccettabile, che impedisce l’esercizio del mandato elettivo e compromette i principi di trasparenza e corretto funzionamento dell’istituzione». Con la diffida trasmessa al sindaco, al segretario comunale, all’Ufficio Tecnico e, per conoscenza, alla Prefettura di Oristano, viene richiesto di trasmettere integralmente la documentazione oppure di adottare un provvedimento espresso e motivato di diniego o differimento entro cinque giorni. Come fa sapere Manca, in mancanza di riscontro, saranno attivate tutte le iniziative previste dall’ordinamento per la tutela delle prerogative del consigliere

comunale e per l’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dal persistente inadempimento.

«La trasparenza non può essere proclamata soltanto negli slogan o nei comunicati istituzionali: deve tradursi in comportamenti concreti - si legge nella nota - Un’amministrazione che non risponde per oltre due anni a una legittima richiesta di accesso agli atti mina il rapporto di fiducia con i cittadini e svilisce il ruolo del Consiglio comunale, nonostante la disponibilità espressa con cortesia non è stato ricevuto alcun riscontro. Chiedere documenti non significa ostacolare l’azione amministrativa, ma esercitare un diritto-dovere previsto dalla legge nell’interesse esclusivo della collettività».



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