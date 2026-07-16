San Vero Milis, una mozione per la tutela e valorizzazione dei siti archeologiciInteressati il complesso nuragico di S’Uraki, della necropoli ipogeica di Serra is Araus e delle Domus de Janas di Putzu Idu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La storia archeologica del territorio di San Vero Milis merita di essere raccontata. Lo sostiene il consigliere di minoranza Andrea Atzori che ha presentato una mozione per la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del Comune, con particolare riferimento al complesso nuragico di S'Urachi, alla necropoli ipogeica di Serra is Araus e alle Domus de Janas di Putzu Idu. La mozione impegna il sindaco e la Giunta comunale ad attivare un tavolo tecnico-istituzionale con la Soprintendenza, le Università della Sardegna e la Fondazione Mont'e Prama, per definire un accordo di programma permanente.
«Il tavolo dovrà avere come obiettivo la pianificazione e il finanziamento di una nuova, strutturata e continuativa campagna di scavi archeologici che permetta di riportare alla luce l'intero complesso di S'Uraki e di approfondire le indagini nei siti di Serra is Araus e Putzu Idu, inserendoli stabilmente nella rete archeologica del Sinis e dell'Oristanese», si legge nel documento, «Il movimento impegna poi a predisporre un piano straordinario di manutenzione per garantire l'accessibilità stradale e pedonale ai tre siti, con la pulizia dalla vegetazione infestante e la posa di cartellonistica informativa multilingue e multimediale. Poi anche a partecipare attivamente ai bandi regionali, nazionali ed europei specifici per la tutela e la digitalizzazione del patrimonio culturale. Impegna inoltre a promuovere campagne di marketing territoriale mirate, integrando l'offerta archeologica con i percorsi naturalistici delle nostre coste. Infine a promuovere progetti didattici e giornate di archeologia pubblica che coinvolgano le scuole del territorio.