«Proseguiremo l'attività per valorizzare e promuovere i territori caratterizzati dalla presenza francescana, grazie al patrimonio storico, religioso, culturale, ambientale e identitario del francescanesimo in Sardegna».

Solo le parole del nuovo presidente della Fondazione "Cammino francescano in Sardegna" per il Comune di Laconi, Salvatore Ruggiu: è stato eletto questa mattina nella sede del convento dei Frati Minori Cappuccini di Oristano dal consiglio di amministrazione, composto anche dai rappresentanti dei Comuni di Pula, Sorso, Luogosanto e dai tre rappresentanti dei Frati Minori.

Ruggiu attualmente è assessore al Turismo del Comune di Laconi. La Fondazione "Cammino Francescano in Sardegna", costituita nel 2023 da 17 Comuni (oltre a quelli rappresentati nel cda, Alghero, Bosa, Bottidda, Cagliari, Castelsardo, Cuglieri, Fonni, Gesturi, Iglesias, Mores, Oristano, Sanluri e Sassari) e dai tre Ordini francescani presenti nell'Isola, ha l'obiettivo di sviluppare e promuovere il Cammino Francescano.

«Vogliamo completare una rete di circa 800 chilometri di cammini - spiega il neo presidente Ruggiu - collegando le principali località francescane da Cagliari a Luogosanto, favorire il turismo lento legato ai valori spirituali e culturali del francescanesimo».

© Riproduzione riservata