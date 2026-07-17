Cagliari, trovato accanto all’incendio appena partito: «Non sono stato io»I Forestali bloccano l’uomo a ridosso delle fiamme appena divampate lungo la 195 Racc. Non è chiaro se si tratti di un’azione dolosa o di massima imprudenza
«Non sono stato io». Questo avrebbe detto un uomo di circa 40 anni trovato da due ranger della Corpo forestale, intorno alle 15, mentre osservava il fuoco che cominciava a bruciare alberi e sterpaglie in un terreno tra via Campo Scipione e la Statale 195 Racc, all’altezza della fermate dei treni di Santa Gilla, a Cagliari.
Il rogo è stato domato prima che potesse acquistare forza, anche grazie al provvidenziale intervento dei due agenti della Forestale che si trovavano a passare in zona a bordo di un mezzo di servizio. Immediata la chiamata alla centrale operativa e al centralino dei vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi e supportati da una squadra della Protezione civile.
Le manichette sono state puntate sulle fiamme mentre i Forestali tenevano d’occhio il presunto responsabile. Stando a quanto raccontato, l’uomo – che non dimostrava di essere molto in sé – vivrebbe tra quegli arbusti, dormendo sui un giaciglio improvvisato. Non è chiaro se abbia appiccato il fuoco volontariamente o se gli sia sfuggito, dopo averlo acceso – con scarsissima prudenza – per motivi che sono ancora da chiarire.
Le indagini sono ancora nella fase iniziale.