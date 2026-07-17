«Non sono stato io». Questo avrebbe detto un uomo di circa 40 anni trovato da due ranger della Corpo forestale, intorno alle 15, mentre osservava il fuoco che cominciava a bruciare alberi e sterpaglie in un terreno tra via Campo Scipione e la Statale 195 Racc, all’altezza della fermate dei treni di Santa Gilla, a Cagliari.

Il rogo è stato domato prima che potesse acquistare forza, anche grazie al provvidenziale intervento dei due agenti della Forestale che si trovavano a passare in zona a bordo di un mezzo di servizio. Immediata la chiamata alla centrale operativa e al centralino dei vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi e supportati da una squadra della Protezione civile.

L'uomo fermato dalla Forestale

Le manichette sono state puntate sulle fiamme mentre i Forestali tenevano d’occhio il presunto responsabile. Stando a quanto raccontato, l’uomo – che non dimostrava di essere molto in sé – vivrebbe tra quegli arbusti, dormendo sui un giaciglio improvvisato. Non è chiaro se abbia appiccato il fuoco volontariamente o se gli sia sfuggito, dopo averlo acceso – con scarsissima prudenza – per motivi che sono ancora da chiarire.

Le indagini sono ancora nella fase iniziale.

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