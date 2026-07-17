Il campo base della Protezione Civile regionale a San Leonardo sarà operativo anche questa estate. Due squadre di volontari provenienti dal Veneto e da altri territori sardi della Federazione Motociclistica Italiana collaboreranno strettamente con i colleghi delle ODV Protezione Civile di Santu Lussurgiu e Cuglieri per il servizio antincendio boschivo dal 19 al 31 luglio.

Il presidio, fondamentale per prevenire e contrastare i roghi, sarà nel novenario della chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes. Da domenica 19 luglio fino al 31 luglio 6 volontari motociclisti della FMI saranno in sella alle due ruote per fare ricognizione e avvistamento nel territorio, in stretto contatto con i centri operativi provinciali, raccordandosi con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, agenzia Forestas e Protezione Civile Regionale.

Perlustreranno il Montiferru, insieme ai colleghi cuglieritani e lussurgesi, pronti a proteggere patrimonio boschivo e centro abitato da eventuali fiamme e altre calamità. Il servizio di pattugliamento con un pick-up dotato di modulo AIB sarà appannaggio delle ODV Protezione Civili locali per intervenire prontamente in aree impervie.

Un gemellaggio tra le forze della Protezione Civile e altre associazioni di volontari, che interessa tutto il territorio regionale, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Regione Sardegna: «rafforza la cooperazione e accresce la solidità della struttura Protezione Civile nazionale, consolida il mutuo soccorso tra le squadre dei volontari di tutta Italia, quindi infonde serenità alle popolazioni nelle aree a rischio incendio», spiegano dalla Protezione Civile Direzione Generale della Sardegna.





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