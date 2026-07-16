Sono 40 mila i kit antilarvali distribuiti gratuitamente ai cittadini della Provincia di Oristano nell’ambito della campagna di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare, conclusa martedì 14 luglio 2026. Un numero che da solo racconta la portata dell’iniziativa e la risposta convinta del territorio, raggiunto in maniera capillare grazie ai presìdi organizzati in tutti gli 87 Comuni.

La distribuzione dei kit non è stata soltanto un’azione tecnica, ma un vero esercizio di partecipazione collettiva. Le amministrazioni comunali hanno garantito presenza, logistica e supporto, trasformando ogni presidio in un momento di sensibilizzazione e informazione. La cittadinanza ha risposto con responsabilità, confermando quanto la prevenzione sia percepita come un impegno condiviso e non come un semplice servizio offerto dall’ente pubblico.

Il risultato finale testimonia una sinergia virtuosa: istituzioni che organizzano, amministratori che collaborano, cittadini che partecipano. Una rete che ha permesso di raggiungere anche le realtà più piccole, assicurando equità e copertura totale del territorio provinciale.

A sottolineare il valore dell’operazione è il consigliere delegato all’ambiente Andrea Grussu, che evidenzia il significato profondo della campagna: «La prevenzione rappresenta un investimento concreto per il benessere delle nostre comunità e i risultati raggiunti confermano il valore della sinergia tra istituzioni e cittadini. Su questa linea continueremo a promuovere azioni mirate a favore della salute e della salvaguardia ambientale».

La chiusura dei presìdi non segna la fine dell’impegno: la Provincia proseguirà con attività informative, monitoraggi e nuove iniziative, nella convinzione che la tutela della salute pubblica passi anche dai piccoli gesti quotidiani e dalla collaborazione diffusa. Un modello che, numeri alla mano, ha dimostrato di funzionare.

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