Poco più di un minuto per ricordare l'importanza di proteggersi da una famiglia di virus, i papillomi, che può causare diversi tumori, fra cui quelli di cervice uterina, vulva, vagina, pene, ano, bocca e faringe. Uno spot per convincere gli adolescenti ei giovani a vaccinarsi contro il Papilloma Virus, meglio noto come “Hpv”. L'iniziativa è della Asl 5 di Oristano per sostenere la campagna di vaccinazione contro lo stesso virus, coordinata dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras. Il filmato è stato girato in un ambulatorio del Servizio di Igiene Pubblica della sede di Via Carducci ad Oristano. Attori per caso alcuni dirigenti medici ed assistenti sanitari dello stesso Servizio, un funzionario del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e una ragazza di 12 anni. Significativa la frase finale dello spot: "L'Hpv è diffuso. La prevenzione fa la differenza. Proteggiti dall'Hpv. Scrivi oggi il tuo domani". Il filmato è stato caricato nel sito istituzionale della Asl 5 di Oristano, sui canali sociali dell'azienda. Quest'anno la campagna di vaccinazione gratuita contro l'Hpv (virus del papilloma umano) è stata estesa: non più solo le ragazze ei ragazzi tra gli 11 ei 12 anni, ma anche tutti quelli dai 13 ai 30 anni. "Il Papilloma virus si trasmette esclusivamente per via sessuale - ha spiegato la dottoressa Marras - è importante perciò che la vaccinazione avvenga in adolescenza, prima che inizi l'attività sessuale. Per questo le famiglie delle ragazze e dei ragazzi tra gli 11 ei 12 anni vengono contattate direttamente dal servizio di Igiene pubblica che raccomanda la vaccinazione contro l'Hpv associata ad altre previste per questa fascia d'età". La vaccinazione è fortemente raccomandata anche ai giovani sino ai 30 anni, quella più colpita dai tumori causa dall'Hpv, l'unico strumento, insieme ai rapporti sessuali protetti, per difendersi da un virus estremamente diffuso. Per la fascia tra i 13 ei 30 anni la vaccinazione verrà effettuata negli ambulatori di Igiene

Pubblica, nella sede legale della Asl di Oristano (via Carducci, 35 – 1° piano) tutti i mercoledì, dalle ore 14.30 alle 17.30.

L'accesso sarà diretto e senza necessità di prenotazione. Occorrerà portare con sé solo la tessera sanitaria. Per informazioni è possibile chiamare al numero 0783.317704, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. "Speriamo che questo spot possa motivare nuovi ragazzi e giovani a proteggersi contro questo virus pericoloso ed a scegliere di vaccinarsi presso i nostri ambulatori", ha auspicato la direttrice della Asl 5 di Oristano Grazia Cattina, "chiediamo anche la collaborazione delle famiglie. La prevenzione è da sempre nell'agenda delle priorità della nostra azienda".

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