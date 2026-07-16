Due regali per la comunità: una palestra nuova e un'area verde attrezzata. A Siamaggiore pochi giorni fa hanno preso ufficialmente il via due importanti interventi che contribuiranno a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi comunali. Il primo riguarda, appunto, la palestra comunale.

«L'intervento consentirà di riqualificare l'impianto sportivo attraverso il rifacimento della copertura, la sostituzione di gronde e pluviali, l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura interna, l'adeguamento dei sistemi di sicurezza e antincendio, oltre all'installazione della linea vita per consentire future manutenzioni in piena sicurezza - spiega il sindaco Davide Dessì - Un' opera attesa che renderà la palestra più efficiente, sicura e funzionale». Ma sono partiti anche i lavori per la realizzazione della nuova area picnic nella borgata di Pardu Nou.

«Il progetto - va avanti Dessì - prevede l'installazione di tavoli e panche per adulti e bambini, cestini per la raccolta differenziata, una nuova recinzione lungo la strada provinciale 18 per aumentare la sicurezza dell'area e nuovi elementi di arredo urbano realizzati con materiali riciclati, valorizzando uno spazio verde destinato alla socialità, al tempo libero e alla convivialità. Si tratta di due interventi che confermano l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel valorizzare il patrimonio pubblico e offrire servizi e spazi sempre più moderni, sicuri e accoglienti». Durante l'esecuzione dei lavori il Comune invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione in prossimità dei cantieri, rispettando la segnaletica e le eventuali limitazioni temporanee.

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