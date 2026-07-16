Lo sport continua a spalancare le porte dell’Europa a Oristano. Dopo il successo della Coppa del Mondo ospitata lo scorso anno, la città si prepara ad accogliere un’altra manifestazione di livello internazionale: dal 20 al 22 novembre il Palasport di Sa Rodia sarà teatro degli Europei di danza sportiva in carrozzina, confermando Oristano tra le sedi di riferimento del movimento paralimpico. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, ha dato il via libera al patrocinio e alla compartecipazione economica all’evento, organizzato dalla società Progetto 2000 su incarico della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali e della World Abilitysport.

La manifestazione richiamerà in città delegazioni provenienti da circa 20 nazioni europee, con oltre 250 tra atleti, tecnici, accompagnatori e staff. Numeri che si tradurranno in presenze nelle strutture ricettive e in una straordinaria occasione di promozione per il territorio. Nel provvedimento approvato dall’esecutivo si sottolinea infatti come l’evento rappresenti «un’ottima vetrina» per Oristano e per l’intera Sardegna, grazie anche alle escursioni che permetteranno agli ospiti di conoscere il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio.

L’amministrazione punta così a consolidare il binomio sport-turismo come leva strategica di sviluppo. La scelta di riportare gli Europei a Oristano è legata anche alla posizione geografica della città, agli impianti di Sa Rodia e alla loro accessibilità, oltre alla vicinanza delle strutture ricettive. La Giunta sosterrà l’iniziativa con un contributo massimo di 3.500 euro e con una serie di agevolazioni logistiche per favorire la migliore riuscita della manifestazione.

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