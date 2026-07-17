Tre squadre sarde in attesa del ripescaggio nei campionati nazionali di calcio a 5. Al termine delle iscrizioni, scaduto ieri sera, aumentano le possibilità per il salto di categoria dei club isolani che hanno presentato la domanda per essere ripescate: Ichnos Sassari e Monastir in Serie B maschile, Decimoputzu in Serie B femminile.

La Divisione Calcio a 5 ha comunicato i numeri delle domande di ammissione ricevute da parte delle società aventi diritto, con la Covisod che entro martedì esaminerà la documentazione e darà un responso. I club non ammessi potranno presentare ricorso entro venerdì prossimo, con risposta non oltre il 27 luglio. Ma, intanto, si sa già che dovranno essere diversi i ripescaggi.

Per i campionati maschili, in Serie A sono arrivate 13 domande di iscrizione (l’organico sarà da 14). In A2 Élite 27 (di cui due domande di ripescaggio in Serie A) con organico da 28, in A2 46 (di cui tre domande di ripescaggio in A2 Élite) con organico da 48, in B 84 (di cui sei domande di ripescaggio in A2) con organico da massimo 96 squadre. Per la Serie B hanno chiesto il ripescaggio 20 società dei campionati regionali, 10 retrocesse dalla scorsa Serie B (fra cui il Monastir) e altrettante dalla precedente C1 (è il caso dell’Ichnos Sassari).

Nel femminile, sono arrivate 12 richieste di iscrizione in Serie A dalle società aventi diritto (l’organico ne prevede 14). Sono invece 34 quelle presentate in Serie B, di cui una domanda di ripescaggio in Serie A, con un massimo di 48 squadre che però non potrà essere raggiunto. Con il Decimoputzu, secondo in Serie C nella scorsa stagione, sono altre sei le società dei campionati regionali che hanno chiesto il ripescaggio.

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