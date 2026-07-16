Il Comune di Pau organizza una gita dedicata alla popolazione “Una Giornata al Blufan”. L’appuntamento è previsto per sabato 8 agosto, per una giornata all’insegna del divertimento e del relax. L'iniziativa è aperta a tutta a famiglie, giovani e anziani.

Per i partecipanti è prevista una quota di partecipazione (12 euro gli adulti, gratuito per i minori di 17 anni) che comprende il trasporto in bus, il biglietto al parco acquatico e il pranzo al sacco.

Le iscrizioni si potrebbero effettuare entro lunedì 3 agosto presso gli uffici comunali.

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