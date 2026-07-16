Un’azione decisa per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il conferimento irregolare dell’indifferenziato. È quanto messo in campo questa mattina dalla Polizia locale di Bosa, impegnata in una serie di controlli mirati in diverse aree del territorio comunale per individuare i responsabili di comportamenti che danneggiano l’ambiente e compromettono il decoro urbano.

L’operazione ha portato all’accertamento di numerose violazioni e all’emissione delle relative sanzioni. Un risultato che conferma la necessità di un monitoraggio costante e di interventi puntuali contro un fenomeno che continua a manifestarsi con modalità gravi e spesso reiterate.

Tra i casi più significativi rilevati dagli agenti, spicca il recupero di ingenti quantità di rifiuti abbandonati lungo la linea ferroviaria, nascosti tra i cespugli che costeggiano i parcheggi di viale Mediterraneo. Un’immagine che restituisce con chiarezza la dimensione del problema e l’inciviltà di chi trasforma spazi pubblici in discariche a cielo aperto, ignorando le regole e il rispetto per la collettività.

L’intervento odierno non è isolato, ma parte di un programma di controlli che proseguirà nei prossimi giorni con verifiche mirate e accertamenti continui. L’obiettivo è individuare i responsabili, contrastare le pratiche scorrette e tutelare l’ambiente urbano attraverso un’azione costante e capillare.

A ribadire la linea dura dell’Amministrazione è il vicesindaco Federico Ledda, che ammonisce: «Chi continua ad abbandonare rifiuti o a conferirli in modo irregolare deve sapere che i controlli saranno sempre più frequenti, capillari e rigorosi. Non è più tollerabile che una minoranza di persone incivili vanifichi gli sforzi della stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole».

Ledda aggiunge che l’Amministrazione continuerà a investire risorse e personale per applicare tutte le sanzioni previste dalla legge, ricordando che l’abbandono dei rifiuti non è una leggerezza ma un danno ambientale, economico e sociale. «A chi pensa di poter continuare ad agire nell’impunità diciamo con chiarezza che si sbaglia: i controlli continueranno senza alcuna tregua». Un messaggio forte, che accompagna un’attività di vigilanza destinata a proseguire con fermezza per garantire ordine, pulizia e rispetto del territorio.

© Riproduzione riservata