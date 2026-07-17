Sarà lo spettacolo di cabaret “Giù le luci” con Daniele Contu ed il suo gruppo  ad animare sabato 18 luglio  la rassegna “Tadasuni Estate 2026” che  entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi ed in programma  alle 21.30 nell’anfiteatro di piazza Eleonora.

«Il pubblico potrà assistere a un evento  di ottimo livello - sottolinea il sindaco Pierpaolo Pisu - in quanto come amministrazione comunale abbiamo  voluto puntare su un artista di grande richiamo. Contu è infatti  un bravissimo intrattenitore e in  Sardegna aveva in programma solo dieci date».

 I suoi spettacoli richiamano un grande pubblico e nel piccolo centro a due passi dal logo Omodeo sono pronti ad accogliere molte persone che arriveranno da fuori provincia.  La rassegna, curata dal Comune da cinque anni, quest’anno affianca al teatro una proposta nuova e di forte attrazione. La serata è promossa in collaborazione con l’agenzia Guilcer Spettacoli.

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