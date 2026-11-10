L'obiettivo è quello di offrire alle nuove generazioni un'opportunità di crescita attraverso il linguaggio teatrale, favorendo la socializzazione, il confronto e la capacità di relazionarsi con gli altri. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Scuola Comunale di Recitazione Teatrale per la stagione 2026-2027.

Il Comune di Cabras promuove un nuovo ciclo sperimentale del progetto, confermando un'attività che nelle precedenti edizioni ha registrato interesse e una significativa partecipazione da parte degli iscritti. La recitazione diventa così uno strumento educativo per sviluppare i valori della convivenza, dell'integrazione tra culture diverse e dell'incontro tra persone con differenti esperienze sociali, culturali ed emotive.

«Rinnoviamo il nostro impegno a favore di un progetto nel quale crediamo fortemente, che continua a coinvolgere tanti ragazzi e rappresenta un'importante opportunità di crescita culturale e personale. Vogliamo che Cabras si affermi sempre più come un luogo di cultura, partecipazione e creatività, in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti fin dall'inizio del mandato amministrativo», affermano il sindaco Andrea Abis e l’assessore alla Cultura Carlo Trincas.

Il nuovo ciclo è rivolto a partecipanti dai 13 anni in su. Le attività prevedono complessivamente 24 lezioni distribuite nell'arco di sei mesi, con una frequenza generalmente settimanale, presso il Centro Polivalente di via Tharros. Il programma sarà articolato, di norma nella giornata di sabato, in due corsi con un massimo di 18 partecipanti ciascuno. L'avvio delle attività è previsto presumibilmente per il mese di dicembre. Sarà riconosciuta priorità di ammissione a coloro che hanno partecipato attivamente all'ultima edizione. I restanti posti disponibili saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo comunale. La partecipazione prevede il pagamento di una quota mensile, differenziata in base all'età e alla residenza, secondo gli importi indicati nell'avviso pubblico.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 17 novembre 2026, utilizzando l'apposita modulistica allegata all'avviso, che dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabras oppure inviata tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it o e-mail all’indirizzo protocollo@comune.cabras.or.it. Per i minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la tutela. Il Comune procederà successivamente all'istruttoria delle domande e alla definizione dell'elenco degli ammessi, che verranno pubblicati sui canali istituzionali. Tutte le ulteriori informazioni sono presenti nel bando pubblicato sul sito del Comune di Cabras.

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