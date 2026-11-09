Investire sulla cultura partendo dai più piccoli. È questa la direzione intrapresa dall'Amministrazione comunale di Ghilarza che, con una recente delibera della Giunta guidata dalla sindaca Eugenia Usai, ha approvato il progetto "Piccolissimi che Leggono: Storie, Libretti e Coccole a Ghilarza".

L'atto amministrativo rappresenta il passaporto per la partecipazione del Comune al bando nazionale "Città che legge", giunto quest'anno alla sua decima edizione. Il Comune di Ghilarza, che detiene la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2026, consolida così il proprio impegno nella diffusione della cultura e dell'amore per i libri. Come sottolineato nella delibera dell’esecutivo comunale, il Comune riconosce nella lettura un pilastro fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica del territorio.

Questo percorso si inserisce in una strategia più ampia coordinata a livello nazionale dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura che promuove programmi mirati per l'infanzia, tra cui il programma "0-6". Proprio per rispettare i requisiti di continuità richiesti dal bando, la Giunta ha inoltre provveduto al rinnovo del Patto locale per la lettura. L'iniziativa "Piccolissimi che Leggono: Storie, Libretti e Coccole a Ghilarza" prevede un investimento complessivo pari a 11.500 euro: 10 mila si stanno chiedendo con la partecipazione al bando mentre gli altri 1.500 euro verranno stanziati dal bilancio comunale. Ora si attendono i risultati del bando.

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