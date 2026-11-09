Non solo brindisi e calici in alto. In occasione del convegno di apertura della trentasettesima edizione della Rassegna dei vini di Sardegna, che si è svolta a Milis lo scorso fine settimana, sono emersi dati interessanti con la relazione di Marco Ortu, docente di Statistica e analisi dei dati testuali e web al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari. Si è soffermato sui risultati di uno studio sul vino presente online, ma anche sul modo in cui la rassegna viene raccontata sui social.

«La rassegna ha un forte radicamento locale, è tra le pagine Facebook sarde del vino con il maggior numero di commenti e Milis ha triplicato gli arrivi dal 2019 al 2025, passando da 110 a 340, con 93 posti letto e nessun albergo», sostiene, «in autunno, la giornata in cui si registra il maggior numero di ricerche su Milis coincide con i giorni della rassegna, quattro anni su quattro. In rete però se ne parla come di una festa paesana e solo in italiano: 31 video su YouTube dal 2012, nessuno in altre lingue. Nei forum internazionali, invece, Milis compare 34 volte in 14 anni, ma mai in riferimento alla rassegna. Entro 20 chilometri ci sono 17 cantine e 389 strutture ricettive: c’è un grande potenziale, bisogna solo saperlo sfruttare».

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