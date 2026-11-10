L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per un utilizzo corretto del defibrillatore e per un intervento tempestivo ed efficace in caso di emergenza cardiaca. Il Comune di Bauladu intende organizzare corsi di formazione gratuiti rivolti ai dipendenti dell’Ente, ai membri delle associazioni e alla cittadinanza sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. I destinatari del progetto sono 4 dipendenti dell'Ente, tre membri di ciascuna associazione con sede legale nel Comune di Bauladu e un operatore di ciascuna attività commerciale operante nel territorio. Come fanno sapere dal Comune, i restanti posti disponibili dovranno essere riservati a tutti i cittadini interessati, dando priorità ai più giovani con età minima di anni 16 compiuti.

I corsi avranno una durata di circa 5 ore, si svolgeranno presso il Centro civico culturale in data da definirsi ma presumibilmente nella prima quindicina del mese di dicembre 2026. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli interessati dovranno presentare domanda di adesione, entro il 18 Novembre 2026, utilizzando il modulo di iscrizione disponibile presso l'ufficio amministrativo del Comune o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente. Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l‘ ufficio amministrativo allo 078351677.

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