Oltre 700mila giovani italiani convivono con ansia e depressione. Un’emergenza silenziosa che arriva anche nelle scuole e che chiama in causa famiglie, insegnanti e istituzioni. È partita oggi da Oristano, con una prima tappa all’Istituto tecnico Mossa, la fase sarda di «So.Starti Accanto», il progetto nazionale promosso dal Moige (Movimento Italiano Genitori) per intercettare il disagio giovanile e costruire una rete di sostegno attorno ai ragazzi.

Sono 40 le tappe previste in tutta Italia. In Sardegna il tour toccherà Oristano, Jerzu e Olmedo, con incontri rivolti agli studenti e momenti di confronto dedicati alla comunità educante.

I dati raccontano la portata del fenomeno: il disagio grave tra gli adolescenti è passato dal 13,1 al 16% dopo la pandemia, mentre quasi il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha consumato almeno una sostanza psicoattiva.

Ma quando si parla di dipendenze non bisogna pensare soltanto ad alcol e droghe. Anche il rapporto con smartphone e social network, soprattutto quando la connessione diventa continua, pone nuove sfide educative. Da qui l’importanza di aprire un dialogo con i ragazzi per aiutarli a comprendere cosa significa essere connessi 24 ore su 24 e, allo stesso tempo, accompagnare i genitori nel riconoscere quando è il momento di intervenire.

Nell’intervista, la psicologa del MOIGE Claudia Polci spiega come il progetto voglia proprio accorciare le distanze tra generazioni che spesso faticano a comunicare perché parlano linguaggi diversi.

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