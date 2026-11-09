Il Comune di Ardauli punta sulle nuove generazioni e riapre i termini per la costituzione della nuova Assemblea della "Consulta Giovanile". L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Costantina Fadda, ha pubblicato l'avviso ufficiale rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi del territorio interessati a partecipare attivamente alla vita pubblica e sociale della comunità locale.

Possono presentare la propria candidatura tutti i giovani residenti o domiciliati nel Comune che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 35 anni. Si tratta di un'importante occasione di protagonismo giovanile, pensata per dare voce alle istanze, alle idee e ai progetti delle nuove generazioni all'interno delle istituzioni cittadine.

Le domande, compilate sull’apposito modulo allegato all'avviso, dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 di venerdì 13 novembre. Sarà possibile inviare la documentazione via e-mail all'indirizzo info@comuneardauli.it oppure optare per la consegna a mano direttamente in municipio. In via del tutto eccezionale, le candidature potranno essere presentate anche sabato 14 novembre, dalle 18 alle 18:30, presso la Sala Consiliare.

Per la validità dell'istanza è obbligatorio allegare un documento d'identità in corso di validità, mentre per i candidati minorenni sarà necessaria la firma di un genitore. Il percorso di rinnovo si concluderà in tempi rapidi: sabato 14 novembre, alle ore 19, la Sala consiliare ospiterà l'Assemblea generale della Consulta. Subito dopo, si procederà con le votazioni, lo scrutinio delle schede e la proclamazione ufficiale degli eletti.

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